Fenerbahçe stoper transferini tamamladı gözünü ManU'nun yıldızına dikti

9 Ocak 2024 21:35 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 21:36

Fenerbahçe İtalyan stoper Leonardo Bonucci ile 6 aylığına anlaşmaya vardı. 36 yaşındaki futbolcuya yarım sezon için 500 bin avro öneren Fenerbahçe, bir yıl da performansa dayalı opsiyonlu sözleşme sundu. Sıra geldi forvet transferine...

Michy Batshuayi'nin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki ilk isim Anthony Martial.

MANCHESTER UNITED UZATMAK İSTİYOR

Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe, 28 yaşındaki Fransız futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Ancak Manchester United ilk teklifi kabul etmedi.

ManU, ezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcusuyla nikah tazelemek istiyor. Premier League devi geçtiğimiz günlerde Raphael Varane ve Anthony Martial'in sözleşmelerini uzatmak için görüştüklerini, iki Fransız oyuncunun da henüz yanıt vermediğini açıklamıştı.

KİRALAMA SEÇENEĞİ MASADA

Manchester United'ın 2105 yazında 60 milyon euroya transfer ettiği Martial yıllık 15 milyon euro kazanıyor. İngilizler geçen sezon Sevilla'ya kiraladığı futbolcusunu devre arasında yine kiralamaya sıcak.

Eğer uygun takım bulunursa hedef, Fransız yıldız ile daha düşük ücretten yeni kontrat yapmak.