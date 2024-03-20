Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Avrupa’da büyük tehlike! Karar domino etkisi yapacak

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların yankıları devam ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ligden çekilme kararı ile ilgili yaptığı açıklama ve sarı-lacivertlilerin ligden çekilme kararının görüşüleceği kongreyi Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirmesi sonrası neler olacağı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe ligden çekilir ne olur?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitimiyle ortalık karışmış, futbolcular ve sahaya atlayan taraftarlar birbirine girmişti. Şimdi herkes bir yandan cezaları merak ederken, bir yandan da Fenerbahçe’nin ligden çekilme konusunda son kararının ne olacağını merak ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklama takımının ligden çekilebileceğini söylemiş ardından sarı-lacivertliler ligden çekilmenin görüşüleceği olağanüstü genel kurulun tarihini KAP’a bildirmişti. Peki Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur?

TAZMİNAT ÖDEMESİ GEREKEBİLİR

Bu sorunun cevabı beraberinde de, pek çok soruyu getiriyor. TFF, Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi halinde nasıl bir karar verecek?

Hürriyet’in haberine göre; Futbol Müsabaka Talimatı’nın ‘Puan Silinmesi, Ligden Çıkarılma ve Alt Kümeye İndirme’ başlıklı 24. maddesine göre puan tenzili, takımın lig dışı bırakılması ve bir alt kümeye indirilmesi gereken haller şöyle;

“Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

HÜKMEN GALİP SAYILACAKLAR

Ayrıca Fenerbahçe’nin ligden ayrılması durumunda, rakipleri hükmen galip sayılacak. O konudaki karar maddesi ise şu şekilde:

“Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar."

PEKİ YA AVRUPA?

En çok merak edilen konulardan biri de sarı-lacivertlilerin Avrupa’daki gidişatı ve ülke puanı konusu. Bir iddiaya göre; Fenerbahçe'nin bir alt lige düşmesi durumunda Türkiye, 9. sırada bulunduğumuz ülke puanında 16. sıraya gerileyecekti. Ancak böylesi bir durum yaşanmayabilir.

İtalyan Serie A ekiplerinden Juventus, şike yaptığı için küme düşürülmüş ancak elde ettiği UEFA puanları silinmemişti. 2011 yılında da Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne katılmış ancak sarı-Lacivertliler'in puanları geçerliliğini korumuştu. Fakat burada Fenerbahçe’yi etkileyen bir durum söz konusu olabilir.

Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldiği Konferans Ligi'nde de çekilme kararı alırsa, UEFA kendi organizasyonu zarara uğrattığı için ceza verebilir aldığı puanlar silinebilir ve hak edişleri geri alınabilir.