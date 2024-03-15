Fenerbahçe maçı öncesi Ertuğrul Doğan taraftara seslendi! 'İmza aşamasında diyerek taraftara müjdeyi verdi'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlarına seslendi. Fenerbahçe ile herhangi bir sorunlarının olmadığını söyleyen Doğan, "Trabzonspor taraftarından ricam beraber hücum edip beraber savunma yapmak ve taraftarın gücünü hissettirmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı. Doğan ayrıca transfer süreci hakkında da bilgi verdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar yaptı. A Spor'a konuşan Doğan, Fenerbahçe ile aralarında problem olmadığını söyledi. Taraftarlara seslenen Ertuğrul Doğan, "Trabzon'da Fenerbahçe maçları her zaman önemlidir. Trabzonspor'un şu anda konusu ligi 3. bitirip kupayı almak. Sahada çok önemli bir mücadele vereceğimize inanıyorum. Trabzonspor taraftarından ricam beraber hücum edip beraber savunma yapmak ve taraftarın gücünü hissettirmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde:

FENERBAHÇE İLE HERHANGİ BİR PROBLEMİMİZ YOK

Selahattin Baki'nin açıklamaları üzerine Ali Koç'la konuştuklarını aktaran Doğan, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu konuyla ilgili açıklamaları yaptı. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok diyorum. Bizi aradılar ve açıklamaların bizimle alakalı olmadığını söylediler. İki tarafın da böyle bir gündemi yok. Herhangi bir problemimiz de yok" dedi.

Hakem hatalarından Anadolu takımlarının hakkının daha fazla yendiğini söyleyen başkan, "En önemli skandallar Anadolu takımlarının başında oluyor. Onların hakkı bizimkinden daha fazla yeniyor. Bu konu için çözüm bulunması lazım. Yıllardır çözülememesi önemli bir sıkıntı oluşturuyor" şeklinde konuştu.

SİSTEMSEL SIKINTILAR ÇÖZÜLMELİ

Yabancı hakem konusuna da değinen Ertuğrul Doğan, "Ben hakemin yanında sistemsel sıkıntıların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır konuşuyoruz bunu. Hakemler gidiyor, geliyor ama hatalar bitmiyor. Gözlemci konusunda, hakemlere verilen puanlamalar konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. VAR'ın nerede devreye girip, nerede girmeyeceğini yazılı olarak verilmesine rağmen birçok pozisyonda farklı uygulanıyor. Trabzonspor'da Onuachu'nun tekmeyle kolunun kırıldığı maçta VAR devreye girmiyor. Maç öncesi başka bir şey söylemek istemiyorum ama bunların standarda bağlanması lazım" ifadelerini kullandı.

İMZA AŞAMASINDA OLAN OYUNCULAR VAR

Transferde birkaç futbolcuyla imza aşamasına geldiklerini dile getiren Ertuğrul Doğan, "Hocamız göreve başladıktan sonra teknik kadronun içinde bulunan izleme ekibi, ben ve Abdullah Avcı ile bir toplantı yaptık. Transfer çalışmalarını kamp başlamadan önce bitirmek için çalışıyoruz. Çünkü birçok oyuncu ile görüşüldü. İsim üzerinden gitmeyelim. İmza aşamasında olan oyuncular da var. Şampiyonluğa giden yolun nasıl olduğunu iyi biliyoruz. Trabzonspor ekonomik anlamda ciddi işler yapılıyor. Yeni sponsorluk görüşmelerimiz var. Yakın zamanda gelir getirici bazı projelerimiz var. Bunları da açıklayacağız. İmza atan oyuncularımız da var. İmza atma aşamasında olan oyuncular da var. Herkesin tanıdığı, bildiği önemli oyuncularla görüşüyoruz. 23-24 yaş kategorisinde 2 oyuncu var. Önemli yol kat ettik. Thomas Meunier de olduğu gibi tecrübeli oyuncular da bakıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunları bitireceğiz" sözlerini sarf etti. Fenerbahçe maçı için özel prim açıklamadıklarını aktaran Doğan, "Fenerbahçe maçı için özel prim açıklamadık. Sezon başında derbiler için belirlediğimiz prim var ve bugüne kadar uygulandı. Soyunma odasında farklı prim talepleri oluyor" dedi.

REKOR BONSERVİS BEDELİ ÖDENMİŞ BİR OYUNCU

Pepe'nin geleceğiyle ilgili konuşan başkan, "Pepe ile ilişkilerimiz gayet iyi. Pepe rekor bonservisler ödenmiş bir oyuncu. buna benzer bir oyuncu Türkiye'ye gelmedi. Bizim için fırsat transferiydi ama sakatlıklar oldu. Pepe'nin kalitesi konuşulacak bir durum değil. Hocamız ve kendisi memnun. talipleri çıkabilir elbette. Trabzonspor'un bütçesi ve ekonomisi belli. Hocamız devam etmek isterse ve Trabzonspor'un da bütçesi uygunsa biz devam etmek isteriz" ifadelerini kullandı.