Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Opet bildiğiniz gibi
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk olduğu ÇİMSA ÇBK Mersin'i 94-70 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 94-70 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Turgut Işık, Yiğit Gönültaş, Fatih Kurt
ÇİMSA ÇBK Mersin: Sinem Ataş 9, Juskaite 21, Allen 7, Geisesoder 5, Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş 2, Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 3, Sventoraite 2, Iagupova 16
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Meesseman 9, Mccovan 3, Mcbride 24, Allemand 9, Alperi Onar 10, Rupert 18, Tuana Vural 3, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz 2
1. Periyot: 23-25
Devre: 33-46
3. Periyot: 52-67
Bizi Takip Edin
YORUMLAR