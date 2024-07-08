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Fenerbahçe Serdar Aziz ile yolların ayrıldığını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Serdar Aziz ile yolların ayrıldığını açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Serdar Aziz dönemi sona erdi. Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncuya transfer görüşmeleri yapması için izin verdi. Serdar Aziz'in yeni sezonda takımda olmayacağı kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, teknik direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır. Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir." denildi.

YENİ SEZONDA KADRODA YOK

33 yaşındaki Serdar Aziz'in, takımın yeni sezon planlamasında yer almayacağı ifade edildi.

Fenerbahçe Serdar Aziz ile yolların ayrıldığını açıkladı - 1. Resim

Sarı-lacivertli ekibin Avusturya'da gerçekleştirdiği kamptan ayrılan 33 yaşındaki stoper, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

AYRILIK SÜRECİNE GİRMİŞ BULUNMAKTAYIM

"Bilindiği üzere, 5 buçuk yıl formasını onurla giydiğim değerli kulübüm Fenerbahçe ile bugün yapmış olduğumuz son görüşmemizin neticesinde ayrılık sürecine girmiş bulunmaktayım. Bu süreçte göstermiş oldukları anlayış için saygıdeğer başkanım Ali Koç, kıymetli büyüğüm Acun Ilıcalı ve teknik direktörümüz Jose Mourinho'ya ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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