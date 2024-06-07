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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'un asist makinesi geliyor

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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus&#039;un asist makinesi geliyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İki takımın, Juventus'tan ayrılması beklenen yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun bitmesinin ardından yıldız futbolcuların adı iki takımla anılmaya başladı. Dybala, Son, Lukaku, Sterling, İlkay Gündoğan ve Lewandowski'nin ardından Juventus'un yıldızı da bu listeye eklendi. Ancak bu oyuncuya iki kulübün birden ilgi duyduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'ta bu sezon 15 asist yaptı - 1. Resim

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İSTEMİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus'un yeni teknik direktörü olması beklenen Thiago Motta'nın planlarında Kostic yer almıyor.

Bu nedenle şimdiden kendisine kulüp aramaya geçen Kostic'e Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği iddia edildi.

MAAŞINDA İNDİRİME GİDEBİLİR

Juventus'un öncelik olarak Kostic'in maaşında indirime gitmesini sağlayacağı belirtildi.

Ayrılık durumunda ise Juventus'un bonservis beklentisi 10 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtildi.

Filip Kostic'in Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Juventus'ta bu sezon 15 asist yaptı - 2. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Kostic, Juventus'ta toplam 87 maçta forma giydi. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 15 asistlik performans gösterdi. 

Düzenleyen:  - Spor
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