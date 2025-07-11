Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! 18'lik Abdou Aziz Fall'dan 5 yıllık imza

Son dakika Fenerbahçe haberi: Transfer sezonunu Jhon Duran ile açan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall’ın lisansını çıkardı.

Genç yetenekleri kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Essamaye FC forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

TOP KULLANMA BECERİSİ ÖN PLANDA

1.80 boyundaki Senegalli oyuncunun hızı, defansif özellikleri ve top kullanma becerileri ön plana çıkıyor. Öte yandan genç ismin, birçok Avrupa ekibinin radarında olduğu biliniyor.

18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, aynı zamanda yine Kanarya'nın el sıkıştığı Amara Diouf'la da U17 Milli Takımı'nda birlikte oynamıştı.