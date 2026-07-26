10+4 yabancı kuralı geniş kadroya sahip Fenerbahçe’yi öyle bir zorluyor ki… 10’luk bölüm için 18 oyuncu var. Livakovic, Carlos, Becao, Amrabat, Musaba gidecek, Oosterwolde, Kante, Brown ve Fred dörtlüsünden üçü yolcu gibi. +4’te ise Fayed, Mimovic, Fall, Diouf en zayıf halkalar.

Kanarya’da kadro sancısı çekiliyor. Hem de öyle böyle değil. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 10+4 yabancı kuralını esnetmemesi sarı lacivertlileri bir hayli zorladı. Çünkü şu anda mevcut kadroda 24 yabancı oyuncu bulunuyor. Bunların 18’i yaş sınırı olmayan 10’luk kısmı kapsarken 23 yaş altı +4’lük dilimde ise tam 6 isim var. Hem yaş sınırı olmayanlar da hem 23 yaş altı bölümünde ciddi bir operasyon yapılması gerekiyor. Aziz Yıldırım yönetimi yeni transfer olmasa bile şu anki duruma göre 24 oyunculuk yabancı havuzunu 14’e indirmek durumunda.

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Fenerbahçe - Gornik Zabrze

ÇIK İŞİN İÇİNDEN…

Yönetim ve İsmail Kartal’ı zorlayacak en önemli bölüm ise yaş almış yabancılar olacak. Garanti isimler Ederson, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Asensio, Talisca, Ake, Greenwood ve Muriç olarak öne çıkarken dört isim ciddi soru işareti. Onlar da Fred, Oosterwolde, Brown ve Kante. Bu dört isimden üçü ile yolların ayrılması bekleniyor. +4’lük dilimdeki 6 isimden Fayed, Mimovic, Faall, Diouf’un kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. +4’lük dilimde Nene ve Cherif’in kalacağı düşünülürse bu bölüme iki yabancı takviyesi yapılabilir.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze

KANARYA’NIN YABANCI RAPOR

10 DİLİMİNE UYGUN OYUNCULAR

KALICILAR

FUTBOLCU YAŞ S. BİTİŞ TARİHİ

Ederson 32 2028

Skriniar 31 2029

Semedo 32 2027

Guendouzi 27 2030

Asensio 30 2028

Talisca 32 2028

Nathan Ake 31 2029

Greenwood 24 2030

Muriç 32 2029

YOLCULAR

FUTBOLCU YAŞ S. BİTİŞ TARİHİ

Livakovic 31 2028

Diego Carlos 33 2028

Becao 30 2028

Musaba 25 2030

Amrabat 29 2028

BELİRSİZLER

FUTBOLCU YAŞ S. BİTİŞ TARİHİ

Oosterwolde 25 2028

Fred 33 2027

Kante 35 2028

Archie Brown 24 2028

+4’e uygun oyuncular

KALICILAR

FUTBOLCU YAŞ S. BİTİŞ TARİHİ

Dorgeles Nene 23 2030

Sıddık Cherif 19 2030

YOLCULAR

FUTBOLCU YAŞ S. BİTİŞ TARİHİ

Omar Fayed 23 2027

Mimovic 21 2029

Abdou Aziz Fall 19 2030

Amara Diouf 18 2031

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