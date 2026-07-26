Fenerbahçe'de 10+4 çıkmazı: Yıldızlar bile tehlikede!
10+4 yabancı kuralı geniş kadroya sahip Fenerbahçe’yi öyle bir zorluyor ki… 10’luk bölüm için 18 oyuncu var. Livakovic, Carlos, Becao, Amrabat, Musaba gidecek, Oosterwolde, Kante, Brown ve Fred dörtlüsünden üçü yolcu gibi. +4’te ise Fayed, Mimovic, Fall, Diouf en zayıf halkalar.
Kanarya’da kadro sancısı çekiliyor. Hem de öyle böyle değil. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 10+4 yabancı kuralını esnetmemesi sarı lacivertlileri bir hayli zorladı. Çünkü şu anda mevcut kadroda 24 yabancı oyuncu bulunuyor. Bunların 18’i yaş sınırı olmayan 10’luk kısmı kapsarken 23 yaş altı +4’lük dilimde ise tam 6 isim var. Hem yaş sınırı olmayanlar da hem 23 yaş altı bölümünde ciddi bir operasyon yapılması gerekiyor. Aziz Yıldırım yönetimi yeni transfer olmasa bile şu anki duruma göre 24 oyunculuk yabancı havuzunu 14’e indirmek durumunda.
ÇIK İŞİN İÇİNDEN…
Yönetim ve İsmail Kartal’ı zorlayacak en önemli bölüm ise yaş almış yabancılar olacak. Garanti isimler Ederson, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Asensio, Talisca, Ake, Greenwood ve Muriç olarak öne çıkarken dört isim ciddi soru işareti. Onlar da Fred, Oosterwolde, Brown ve Kante. Bu dört isimden üçü ile yolların ayrılması bekleniyor. +4’lük dilimdeki 6 isimden Fayed, Mimovic, Faall, Diouf’un kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. +4’lük dilimde Nene ve Cherif’in kalacağı düşünülürse bu bölüme iki yabancı takviyesi yapılabilir.
KANARYA’NIN YABANCI RAPOR
10 DİLİMİNE UYGUN OYUNCULAR
KALICILAR
FUTBOLCU YAŞ S. BİTİŞ TARİHİ
Ederson 32 2028
Skriniar 31 2029
Semedo 32 2027
Guendouzi 27 2030
Asensio 30 2028
Talisca 32 2028
Nathan Ake 31 2029
Greenwood 24 2030
Muriç 32 2029
YOLCULAR
FUTBOLCU YAŞ S. BİTİŞ TARİHİ
Livakovic 31 2028
Diego Carlos 33 2028
Becao 30 2028
Musaba 25 2030
Amrabat 29 2028
BELİRSİZLER
FUTBOLCU YAŞ S. BİTİŞ TARİHİ
Oosterwolde 25 2028
Fred 33 2027
Kante 35 2028
Archie Brown 24 2028
+4’e uygun oyuncular
KALICILAR
FUTBOLCU YAŞ S. BİTİŞ TARİHİ
Dorgeles Nene 23 2030
Sıddık Cherif 19 2030
YOLCULAR
FUTBOLCU YAŞ S. BİTİŞ TARİHİ
Omar Fayed 23 2027
Mimovic 21 2029
Abdou Aziz Fall 19 2030
Amara Diouf 18 2031