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Fenerbahçe'de En-Nesyri sesleri! Resmi görüşmeler başladı

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Fenerbahçe&#039;de En-Nesyri sesleri! Resmi görüşmeler başladı
Fenerbahçe, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin forvet transferindeki hedefi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri için resmi görüşmelere başladı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, transferde hareketli saatler yaşıyor. Fenerbahçe'nin hedefindeki forvetin Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri olduğu öğrenildi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sportsdigitale'nin haberine göre;  Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla ile resmi görüşmelere başladı. 

Fenerbahçe'de En-Nesyri sesleri! Resmi görüşmeler başladı - 1. Resim

SEZON PERFORMANSI

En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 resmi maçta 20 gol atıp 3 asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
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