Fenerbahçe'de En-Nesyri sesleri! Resmi görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin forvet transferindeki hedefi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri için resmi görüşmelere başladı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, transferde hareketli saatler yaşıyor. Fenerbahçe'nin hedefindeki forvetin Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri olduğu öğrenildi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sportsdigitale'nin haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla ile resmi görüşmelere başladı.

SEZON PERFORMANSI

En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 resmi maçta 20 gol atıp 3 asist yaptı.