Fenerbahçe'de En-Nesyri sesleri! Resmi görüşmeler başladı
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin forvet transferindeki hedefi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri için resmi görüşmelere başladı.
Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, transferde hareketli saatler yaşıyor. Fenerbahçe'nin hedefindeki forvetin Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri olduğu öğrenildi.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sportsdigitale'nin haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla ile resmi görüşmelere başladı.
SEZON PERFORMANSI
En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 resmi maçta 20 gol atıp 3 asist yaptı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor