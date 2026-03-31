F.Bahçe’nin transfer önceliğinde sol bek var. Archie Brown’dan umduğunu bulamayan sarı lacivertliler, Levent’in idare ettiği pozisyonu Utrecht’in Faslı yıldızı ile doldurmayı planlıyor.

MEHMET EMİN ULUÇ - Yeni sezonda başta golcü olmak üzere birçok transfer planlayan Fenerbahçe’de sol bek için de yoğun arayış var. Sezon başında 8 milyon avroya Gent’ten alınan Archie Brown’nun beklentilerin altında kalması, Levent’in de as olarak düşünülmemesi sarı lacivertlileri transfere mecbur kılıyor. Domenico Tedesco’nun şart olarak gördüğü sol bek takviyesi için düşünülen isim ise adı devre arasında da gündeme gelen Souffian El Karouani. 25 yaşındaki yıldızın bonservisini eline alacak olması transferi cazip kılıyor.

Souffian El Karouani

KOLAY LOKMA DEĞİL

Ancak NEC Nijmegen’de başlayan kariyerini Utrecht’te sürdüren El Karouani’nin yeni umutlara ucuza yelken açmak gibi bir düşüncesi yok. Sarı lacivertliler de, Wolfsburg ve Porto’nun da yakından ilgilendiği Faslı savunmacıyı imza parası ve yüksek yıllık ücretle cezbetmeyi planlıyor. Fenerbahçe, kendisine kulüp aramaya başlayan Brown’dan elde edeceği geliri El Karouani’nin transferinde kaynak olarak kullanmayı düşünüyor. Faslı, 15 milyon avroluk piyasa değeriyle Fenerbahçe için makul bir hedef olarak görülüyor.

GİZLİ FORVET GİBİ

El Karouani, bir savunma oyuncusu olmasına rağmen bu sezon, 3 gol, 16 asistle Utrecht adına en çok skor katkısı sağlayan isim oldu

DİOUF DÖNECEK

Fenerbahçe, gelecek yatırımı Amara Diouf’un peşini bırakmıyor. Sarı lacivertliler ameliyat olup sağlığına kavuştuktan sonra Senegal’e dönen Diouf’la yakın teması koruyor. Yaz kampına dahil edilecek Diouf’la 18’ine basacağı 7 Haziran’da 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası