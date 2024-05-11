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Aziz Yıldırım'a karşı birleşiyor mu? Ali Koç ve Sadettin Saran bugün görüşecek

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Spor Haberleri

Haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağı konuşulan Ali Koç, bugün başkan adaylarından Sadettin Saran ile bir araya gelecek.

Fenerbahçe yöneticilerinden Erol Bilecik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Seçime günler kala açıklama yapan Bilecik, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurulda başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran'ın Ali Koç ile görüşme yapacağını duyurdu.

Açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç’un talebi doğrultusunda, Fenerbahçe SK Seçimli Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili istişare yapmak üzere Sayın Sadettin Saran ile 11 Mayıs Cumartesi (yarın) bir görüşme gerçekleşecektir." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'de tarihi zirve! Ali Koç ve Sadettin Saran, Aziz Yıldırım'a karşı birleşiyor mu? - 1. Resim

AZİZ YILDIRIM'A KARŞI BİRLEŞİYORLAR MI?

İki ismin yapacağı görüşmenin ardından Koç ve Saran'ın ortak bir listeyle seçime dahil olabileceği konuşuluyor.

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın da bu görüşme sonrası açıklanacak karara göre harekete geçmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
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