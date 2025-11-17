Tedesco transfer listesinin ilk sırasına Alman yıldızı yazdı. Fenerbahçe, orta sahadaki açığı İtalyan hocasının eski öğrencisi Goretzka’yla kapatmayı planlıyor.

EMİN ULUÇ - Seri galibiyetlerle şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de gözler transfere çevrilmiş durumda. Domenico Tedesco, yönetime verdiği listede golcü, orta saha, sol bek taleplerinde bulunurken, istediği oyuncuların sadece profillerini değil, isimlerini de belirtti.

Öncelikle golcü bekleyen İtalyan hoca, sezon başında eksik bırakılan 8 numara transferinin de şart olduğunu vurgularken liste başına Leon Goretzka’yı yazdı. Tedesco Schalke’de birlikte çalıştığı 30 yaşındaki Alman yıldızın derdine derman olacağına inanıyor.

TEDESCO GÜVENCESİ

Goretzka, Alman Millî Takımı ve Bayern Münih’teki yerini korumasına rağmen kulübüyle yaşadığı problem sebebiyle kariyerinde bir yeni bir adım atmaya çok yakın. Bayern, Goretzka’nın sezon sonunda sözleşmesini yenilemek için ücret indirimi talep ediyor, yıldız oyuncu ise buna yanaşmıyor. Fenerbahçe, çok sayıda talibi olan Goretzka’nın rotasını Kadıköy’e çevirmek için elini çabuk tutmaya çalışırken, Tedesco kozuna güveniyor. Sarı lacivertliler, golcü için de Alexander Sörloth ve Troy Parrott arasında mekik dokuyor.

EMRAH TAŞÇI

