Yunus Emre Enstitüsü “Türk estetiğini” dünyaya yaymak için hayata geçirilen “Türk Sanatı Platformu”nu Paris’ten başlattı. Türk sanatçılarını ve Türk sanatlarına gönül vermiş isimleri bir araya getirecek platformla güçlü bir sanatsal diaspora kurulması hedefleniyor.

MURAT ÖZTEKİN PARİS - Altı kıtada yetmişe yakın ülkede faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk estetiğini dünyaya yaymak için yeni bir platform meydana getirdi. YEE “Türk Sanatı Platformu” projesini ilk olarak sanatın kalbinin attığı yer olan ve son bir buçuk asırdır birçok Türk sanatçıyı ağırlayan Fransa’nın başkenti Paris’te hayata geçirdi. Ülkede yaşayan Türk sanatçıları ve Türk sanatlarına alaka duyan yabancı isimleri buluşturacak platform, sanatsal üretimlere destek verecek, yeni sergilere ve kültürel faaliyetlere zemin hazırlayacak. Böylece Türk İslam sanatlarının ve Türk sanatçılarının yurt dışındaki tanınırlığı artacak. Sanatçılar, platformun Fransa’ya yönelik internet sitesi “plateformedartturc.com” üzerinden açık çağrılara başvuru yapabilecekleri gibi ülkede gerçekleştirmeyi planladıkları projelerle de müracaat edebilecekler.

Avrupa’nın kalbine Türk estetiği damgası!

TÜRK ESTETİĞİ SANATIN BUHRANLARINA ÇARE OLACAK

Lansmanı geçtiğimiz günlerde Paris’te yapılan “Türk Sanatı Platformu”nu Türkiye gazetesine anlatan YEE Kültürel Tanıtım ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ömür Karslı, “Dünyada zaten önemli bir yeri olan Türk sanatlarının sesini daha iyi duyurmak istiyoruz. Türk sanatlarının ve içerisinde yer alan Türk estetiğinin daha fazla işlenmesi, dünyanın farklı yerlerinde somutlaşması gerekiyor. Çünkü çağdaş toplumda sanatın içerisinde kaldığı buhranlara çözüm üretecek olan Türk estetiğidir. Türk Sanatı Platformu bu sebeple doğdu” diyor.

Türk sanatlarının Batı sanatlarına karşı avantajları olduğunu söyleyen Karslı, “Bugün çağdaş sanat ile kapitalizm arasındaki ilişki yüzünden oluşan yıpranmaya karşı Türk estetiğinin içerisinde barındırdığı maneviyatın önemli cevaplarının olduğunu düşünüyoruz. Eğer tohumlarını dünyanın farklı yerlerine ekebilirsek Türk estetiği, sanatta önemli bir alternatif olarak ortaya çıkacaktır” diye konuşuyor.

Dr. Ömür Karslı, sorularımızı cevapladı.

HEDEF TÜRK SANATÇI DİASPORASI KURMAK

İlk defa Paris’te hayata geçen “Türk Sanatı Platformu” projesiyle sanatçıların birbirinden haberdar olup sergileme alanlarına kavuşacaklarını dile getiren Karslı, “Amacımız öncelikle burada mukim olan Türk sanatçıların ağını ortaya çıkarmak. Türk sanatlarına ilgi duyan yabancı isimleri de projelerimize dâhil etmek istiyoruz. İnternet sitemiz üzerinden aldığımız kayıtlar sonrasında ise merkezimizde sergiler düzenleyip, söyleşiler ve derin tartışmalar yapmayı arzuluyoruz. Esasında Avrupa’da güçlü bir Türk sanatı diasporasını kurmak istiyoruz” ifadesini kullanıyor.

GELİN TANIŞ OLALIM

Platform ile Türk estetiğinin günümüz problemlerine çare olabilecek bakış açısını da yansıtacaklarını kaydeden Ömür Karslı, “2026 yılında Yunus Emre Enstitüleri kültür ve sanat faaliyetlerini ‘İlham Veren Türkiye’ ve ‘Barış’ temasıyla gerçekleştirecek. Dolayısıyla farklı ülkelerde belirli sorunlarla karşılaşılsa da bizim bakış açımız Yunus Emre’nin de söylediği gibi ‘Gelin tanış olalım’ noktasında. Barışın diliyle sanatı bir araya getirerek dünyaya seslenmeye çalışıyoruz. Bu çağrı dünyanın birçok yerinde karşılık buluyor” şeklinde konuşuyor.

“Türk Sanatı Platformu”nun tanıtımı geçtiğimiz günlerde Paris’te yapıldı. YEE Başkan Yardımcısı Bilgin Özmen’in de katıldığı faaliyette Prof. Dr. Leyla Alpagut “Füreya: Paris’te Türk Seramiğinin Yankısı” başlıklı bir seminer verdi.

TÜRK SANATI PLATFORMU DÜNYAYA YAYILACAK

Türk Sanatı Platformu’nun yakında farklı ülkelerdeki Yunus Emre Enstitüsü merkezlerinde hayata geçirileceğinin müjdesini veren Dr. Ömür Karslı, “Paris’i pilot bölge olarak seçtik. Çünkü burada yaşayan önemli sanatçılarımız var. Ancak Türk Sanatı Platformu’nu farklı ülkelere de yaymayı planlıyoruz. Platformun ikincisini yakında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da hayata geçireceğiz. Önümüzdeki sene ise bunu Rusya ve Japonya’ya da taşımayı hedefliyoruz. Yunus Emre Enstitüsü olarak Türk sanatının dünyadaki sesiyiz” diyor. Nihai hedef ise platformu yetmişe yakın ülkeye yaymak.

