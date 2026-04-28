Şampiyonluk kaçınca darağacına giden isim İtalyan oldu. Sadettin Saran yönetimi, kaçan şampiyonluğun faturasını devre arasında golcüsüz bıraktığı hocaya kesti ve yollarını ayırdı. Futbolculara dokunmayan yönetim, kongreye de bulaşmadı.

MEHMET EMİN ULUÇ - Şampiyonluk umutlarını Galatasaray’ın derbi darbesiyle tüketen Fenerbahçe’de fatura Domenico Tedesco’ya kesildi. Saat 14:00-16:00 arası Kadıköy’de acil kodlu zirve gerçekleştiren yönetimden Ertan Torunoğulları ile Ömer Topbaş 16:30 sularında Samandıra’da teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı yaptı. Ne hikmetse, kararlar, toplantılar bittikten saatler sonra, Trabzonspor’un Konya mağlubiyetinin son düdüğüyle açıklandı. Saran ve kurmayları, Domenico Tedesco’nun ipini teknik heyetiyle birlikte çekerken, Devin Özek’le yardımcısı Berke Çelebi’yi de kapının önüne koydu.

4. ZEKİ MURAT ÇOK YAŞA

Ligdeki Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük, Rize maçları sonrası sallayamadığı neşteri, takım Türkiye Kupası’ndan elenirken bulamayan (!) Sadettin Saran ve ekibi, ancak Galatasaray hezimetiyle kaçan şampiyonluk sonrası vururken, futbolculara kıyamadı. Kalan maçlarda takımı nöbetçi hoca ünvanlı Zeki Murat Göle’ye emanet eden Saran ve ekibi, olağanüstü genel kurul konusunda da suya sabuna dokunmamayı tercih etti. Geldiğinde acemi, sonrasında “genç dahi” olarak anılan Tedesco, Fenerbahçe kariyerini isteği dışında noktalarken, onu golcüsüz bırakan Saran ve ekibi kendine toz kondurmadı.

2.14’LE YARANAMADI

Fenerbahçe ile dört kulvarda 45 maça çıkan, 2.0’lık puan ortalaması yakalayan Domenico Tedesco, kulüp tarihinde bir çok rekoru kırmasına, ligde 28 maçta 2.14 ortalamasına ulaşmasına rağmen kovuldu.

KENDİNİ YAKTI

Derbideki hareketleri olay olan Fenerbahçe kalecisi Ederson, kırmızı kart görerek sadece kulübünü zorda bırakmadı, kendini de yaktı. Sarı kart sonrası Yasin Kol ile kafa kafaya gelen ardından kulağına bir şeyler söyleyen ve gördüğü kırmızı kart sonrası da eylemlerine devam eden Ederson, soyunma odasına giderken VAR monitörüne de şiddetli bir şekilde vurmuştu. Koridorlarda çıkış panolarını kıran Brezilyalı kalecinin raporlara göre en az 3 maç ceza alması bekleniyor.

