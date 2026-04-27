Süper Lig'de Galatasaray yenilgisinin ardından Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi, sarı lacivertli taraftarların hedefi oldu. Saran ve ekibini başarısız transfer politikası üzerinden sert bir biçimde eleştiren Fenerbahçeli taraftarlar, Tedesco açıklamasının altına binlerce yorum yazarak kaçan şampiyonluğun sorumlusunun İtalyan çalıştırıcı değil, yönetim olduğu yönünde görüş bildirdi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 kaybederek zirve yarışında 7 puan geriye düşen Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından Sadettin Saran yönetimine tepkiler yükseldi.

KULÜP AYRILIĞI DUYURDU

Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'a yenilerek zirve yarışına veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Özek ile yolların ayrıldığı, kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİ

Kulübün açıklamasının altına binlerce yorum atan sarı lacivertli taraftarlar; Tedesco'nun günah keçisi ilan edildiğini, asıl başarısızlığın forvet transferini fiyaskoyla sonuçlandıran yönetimde olduğunu ve istifa etmeleri gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçeli taraftarların yaptığı paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

- "Utanmadan, sıkılmadan, toplanıp bu kararı mı aldınız?"

- "Tedesco kalsın. Hepiniz gidin…"

- "Santraforu yoktu, oyuncuları sakattı, sahada haksız rekabetle uğraştı ama hiç bahane üretmedi. Tedesco’yu hak etmiyorsunuz."

- "Ey Saran ve yönetimi; sorun Tedesco değil, sorun sizsiniz. Futbola dair hiçbir şey bilmiyorsunuz ve kendi koltuğunuz için hocayı, oyuncuları taraftarın önüne atıyorsunuz."

- "Seçim istiyoruz, hepiniz gideceksiniz"

- "Kendi kurmadığı, antrenman yaptırmadığı takıma geldi… İlk maçına uçakta hazırlandı, uykusuz çalıştı. Birlikte çalışacağını düşündüğü başkan değişti, yerine gelen başka dertlerle uğraştı. O görevdeyken başka hocalarla görüşüldü… Sezonu tek stoperle götürdü, eldeki forvetler gönderildi, 19 yaşındaki çocukla devam etti. Dünya kadar yük, sayısız kriz… Ama bir kez bile “öf” demedi. Bu kadar karmaşanın içinde dimdik durduysan, saygıyı sonuna kadar hak ediyorsun hocam. Yolun açık olsun, emeklerin için teşekkürler."

- "Vay be Tedesco, Alanya’da elinden nasıl kaçırdın? Paşa’da niye seçimi takip ettin? Kaptanın nasıl cezaevine girer? Başkanın nasıl gözaltına alınır? Paşa’da nasıl stopersiz +11’de yersin? Antalya’da nasıl direkten dönersin? Rize’de kaleden nasıl çıkarsın? Yönetim değil, nasıl sen tek suçlu çıkarsın?"

- "Kendi kurmadığı takıma geldi, forvet istiyorum diye bas bas bağırmasına rağmen forvet alınmadı, kaptanı tutuklandı, başkanı gözaltına alındı… Onca şeye rağmen Fenerbahçe’ye kupa getirdi. Her şey için teşekkürler Domenico Tedesco."

- "Sorun yönetimde, Tedesco'da değil."

- "Dün gecemiz rezil olmuştu, bu gecemizi de rezil ettiniz. Süper Lig sadece sportif bir gerçeklişmiş gibi, sanki onlarca senelik zulüm yokmuş gibi, yine konunun ne olduğunu anlayamadınız; anlıyorsanız da ona göre davranamadınız"

- "Öyle bir gideceksiniz ki stada girecek yüzünüz kalmayacak. Gıkınızı çıkarmayıp yapılan her şeye sustunuz, kadroyu paramparça ettiniz ve şimdi suçlu hoca mı oldu? Yazıklar olsun hepinize."

