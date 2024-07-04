Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor! Jose Mourinho eski öğrencisi için bizzat devrede

Fenerbahçe, Pierre Emile-Hojbjerg'i kadrosuna katmak için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisini getirmek için devreye girmesi bekleniyor.

Fenerbahçe yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Tottenham forması giyen Danimarkalı oyuncu Pierre Emile-Hojbjerg için girişimlere başlayacağı iddia edildi. Fenerbahçe'de bu transferin gerçekleşmesi için Jose Mourinho'nun bizzat devreye gireceği öne sürüldü.

MOURİNHO ESKİ ÖĞRENCİSİ İÇİN DEVREYE GİRECEK

Sabah'ta yer alan habere göre Tottenham'dan ayrılmak isteyen Emile Hojbjerg için devrede olan Fenerbahçe, Danimarka'nın EURO 2024'e veda etmesi sonrası bu transfer için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Jose Mourinho'nun, takımında görmek istediği Tottenham'dan eski öğrencisi için bizzat devreye girmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin İngiliz ekibiyle pazarlıklara hafta içerisinde başlayacağı iddia edildi.