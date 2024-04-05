Fenerbahçeli futbolcuların cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın birer maçlık cezaları onandı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cezaları onayladığını duyurdu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olayların ardından Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ceza almıştı.

PFDK'nın verdiği cezayı Tahkim Kurulu onadı.

TAHKİM KURULU'NUN KARARI

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile ilgili PFDK’nın 03.04.2024 tarih ve E.2023-2024/1009 - K.2023-2024/1270 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu’nun 03.04.2024 tarihli toplantısında uygulamanın durdurulmasına karar verilen, PFDK gerekçeli kararının 04.04.2024 tarihinde gönderildiği, Başvuran Kulüp tarafından ayrıntılı itiraz dilekçesinin sunulduğu görülmüş, esas bakımından incelemeye geçilmiştir. Yapılan müzakere neticesinde; - Müsabaka sonrası çıkan olaylar bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Jayden Quinn Oosterwolde ile İrfan Can Eğribayat hakkında verilen cezalarda, olayın gerçekleşme biçimi gözetilmeyerek alt sınırdan ceza tayin edilmesi, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması olanaklı olmadığı halde haksız tahrik hükmünün uygulanması suretiyle cezada indirim yapılması, FDT’nin öngördüğü sistem çerçevesinde eleştiri konusu yapılmış; üyelerden bir kısmının eylemlerin saldırı kapsamında kaldığı yönündeki karşı görüş ve oylarıyla, aleyhe bozma yasağı da gözetilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde’nin rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım taraftarıyla kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; yerinde görülmeyen başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile, - Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin futbolcusu İrfan Can Eğribayat’ın rakip takım taraftarıyla kavga etmesi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 12. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; yerinde görülmeyen başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."