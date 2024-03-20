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Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko'nun kızından duygulandıran jest! Saçlarını bağışladı

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Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko&#039;nun kızından duygulandıran jest! Saçlarını bağışladı

Spor Haberleri

Bu sezon başında Fenerbahçe kadrosuna dahil olan Fenerbahçe'nin Bosna-Hersekli yıldızı Edin Dzeko'nun kızı Una Dzeko'nun jesti herkesi duygulandırdı. Una Dzeko, kanser hastası çocuklar için saçlarını bağışladı.


Inter'den Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan Edin Dzeko, sarı-lacivertli taraftarların en sevdiği isimlerden biri. 38 yaşındaki Bosna-Hersekli futbolcu aile hayatıyla da dikkat çekiyor

ANLAMLI HAREKET

Yıldız futbolcunun kızı kızı Una, son derece anlamlı bir harekette bulunarak, kanser hastası çocuklar için saçlarını bağışladı. 

Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko'nun kızından duygulandıran jest! Saçlarını bağışladı - 1. Resim

Daha önce 2 kere saçlarını bağışlayan annesi Amra'yı rol model alan Una'nın bu hareketi herkesi kalbini kazandı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Saçlarını bağışlayan kızımız Una, çocuk ordusuna katıldı. Una'nın rol modeli ise daha önce 2 defa saçlarını bağışlayan annesi Amra. Anne ve babaların çocuklarını empati ve yardım etmeyi öğreterek yetiştirmesi bizleri mutlu ediyor. Saçların için teşekkürler Una ama en önemlisi onlara yolladığın sevgi."

Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko'nun kızından duygulandıran jest! Saçlarını bağışladı - 2. Resim

Saç bağışı, kanser tedavisi gören çocuklar için peruk yapımında kullanılıyor. Bir yandan saçsızlıklarına çözüm olurken bir yandan da güven duygusu aşılıyor. 

Düzenleyen:  - Spor
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