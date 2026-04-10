Fenerbahçeli yıldızın evi soyuldu: Beykoz'da kafa karıştıran detay, görüntüler inceleniyor
Fenerbahçe takım kaptanı Milan Skriniar, hırsızlık şoku yaşıyor. Slovak futbolcu, Beykoz'da lüks bir sitede bulunan evinden parası çalındığı iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu. 40 bin doların (yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) kaybolduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan güvenlikli bir sitede meydana gelen olayda; Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar’ın evinde bulunan 40 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 800 bin TL), henüz belirlenemeyen bir zamanda ortadan kayboldu. Durumu fark eden Slovak futbolcu, zaman kaybetmeden emniyete başvurdu.
"NAKLİYECİ" DETAYI
HT Spor'da yer alan habere göre; şikayetin ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Son günlerde Skriniar’ın evine nakliyecilerin giriş çıkış yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri, eve giren çıkan kişileri mercek altına aldı. Hırsızlığın bu süreçte gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENİYOR
Fenerbahçeli yıldızın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken; polis ekipleri, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Özellikle son günlerde siteye giriş yapan araçlar ve kişiler, tek tek analiz ediliyor.
Hırsızlığın ne zaman gerçekleştiği ve kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı.