La Lig'da Real Madrid maçında uzatmalarda attığı golle Mallorca’yı 2-1'lik galibiyete taşıyan Vedat Muriqi'ten transfer itirafı geldi. 31 yaşındaki Kosovalı yıldız, ocak ayında Fenerbahçe'den gelen teklif ve İspanyol ekibindeki geleceği hakkında konuştu.

Transfer döneminde adı sık sık eski kulübü Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kosovalı futbolcu, 2020 yılında 21 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya gitmişti.

Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla

"MALLORCA'DA EFSANE OLMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin ocak ayında Mallorca direktörü Pablo Ortells ile görüştüğünü belirten Muriqi, "Ocak ayında Rayo Vallecano maçından hemen önce kulüple görüştüler. Direktörümüz Pablo yanıma gelip Fenerbahçe ile görüştüklerini ama gitmemin imkansız olduğunu söyledi. Ben de kararı ona bıraktım. 'Eğer kulüp çok para kazanacaksa giderim ama bana ihtiyacınız varsa kalırım' dedim. O da kalmamı istedi. Mallorca'da efsane olmak istiyorum" dedi.

Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla

ETO'O'NUN REKORUNA BİR ADIM KALDI

Real Madrid'e karşı 2-1 kazandıkları karşılaşmaya damga vuran Muriqi, Mallorca tarihine adını yazdırmaya bir adım uzaklıkta. 31 yaşındaki futbolcunun, kulüp efsanesi Samuel Eto'o'nun 54 gollük La Liga rekorunu kırmak için 1 gole ihtiyacı var.

