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Fenerbahçe'nin 3 Temmuz paylaşımına Trabzonspor'dan tepki: Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin!

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Fenerbahçe&#039;nin 3 Temmuz paylaşımına Trabzonspor&#039;dan tepki: Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin!
Fenerbahçe, Trabzonspor, Kumpas, Haber

Spor Haberleri

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 3 Temmuz ile alakalı sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki gösterek karşılık verdi.

Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011 yılında yaşanan olayların yıldönümünde paylaşım yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden 3 Temmuz ile alakalı açıklama yayımlandı. “3 Temmuz kumpasının 13. yılı: Suçlulardan tek tek hesap sorulana, maddi, manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemiz aynı ruh ve kararlılıkla devam edecektir” başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Senaryosu FETÖ tarafından yazılan, devletimizin kılcal damarlarına kadar sirayet etmiş karanlık bir yapı tarafından Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpasının üzerinden bugün tam 13 yıl geçti.

3 Temmuz 2011’de başlayan süreç; tüm camiamızın yan yana, omuz omuza ortaya koyduğu 10 yıllık mücadelenin ardından 20 Aralık 2021 tarihinde beraat kararlarının Yargıtay tarafından onanması ile sonuçlandı; vicdanlarda tertemiz olan Fenerbahçemizin haklılığı hukuken de kanıtlandı.

Hedef alınan, kumpas kurulan, tüm değerlerine saldırılan, alın teri ve emekleri ile elde ettiklerine göz dikilen Fenerbahçe;
Bugün dünyanın en büyük spor kulübü kimliği ile ilk gün olduğu yerde gururla, dimdik duruyor,

Ülkesine hizmet ediyor, milletine katma değer oluşturuyor, gençlere yuva, bayrağına nefer, geleceklerine fener oluyor...

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu,

Bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini bugün bir kez daha vurguluyoruz.”

TRABZONSPOR'DAN FENERBAHÇE'YE TEPKİ

Fenerbahçe'nin paylaşımını alıntılayan Trabzonspor, "KUPAMIZ ORADA OLDUKÇA YÜZÜNÜZ GÜLMESİN! 2010-2011 Sezonu Tertemiz Şampiyonu Trabzonspor! sözlerine yer vererek ezeli rakibine tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin 3 Temmuz paylaşımına Trabzonspor'dan tepki: Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin! - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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