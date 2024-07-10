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Fenerbahçe'nin dostluk maçında kavga! Tribünden sahaya inen futbolcuyu Mourinho sakinleştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Hajduk Split ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Hırvat ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Djiku ve Livaja arasında gerginlik yaşandı. Maç kadrosunda olmayan Osterwolde'nin sahaya girdiği olaya Teknik Direktör Mourinho müdahale etti.

Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-lacivertliler, hazırlıklarını sürdürüyor. Avusturya’da kamp yapan Fenerbahçe’nin üçüncü rakibi ise Hırvatistan’ın Hajduk Split takımı oldu. Mücadele 1-0 Hajduk lehine sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Maçının ilk yarısında Djiku ve Livaja arasında gerginlik yaşandı. Birbiriyle itişen oyuncuların tansiyonunun artması üzerine yedek kulübesi de olaya dahil oldu.

Fenerbahçe'nin dostluk maçında kavga! Tribünden sahaya inen futbolcuyu Mourinho sakinleştirdi - 1. Resim

Maç kadrosunda yer almayan Jayden Oosterwolde de sahaya girdi. Kısa sürede iyice büyüyen olayı durdurmak için Mourinho sahaya girdi ve oyuncuları sakinleştirdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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