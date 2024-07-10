Fenerbahçe'nin dostluk maçında kavga! Tribünden sahaya inen futbolcuyu Mourinho sakinleştirdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Hajduk Split ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Hırvat ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Djiku ve Livaja arasında gerginlik yaşandı. Maç kadrosunda olmayan Osterwolde'nin sahaya girdiği olaya Teknik Direktör Mourinho müdahale etti.
Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-lacivertliler, hazırlıklarını sürdürüyor. Avusturya’da kamp yapan Fenerbahçe’nin üçüncü rakibi ise Hırvatistan’ın Hajduk Split takımı oldu. Mücadele 1-0 Hajduk lehine sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısı
OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ
Maçının ilk yarısında Djiku ve Livaja arasında gerginlik yaşandı. Birbiriyle itişen oyuncuların tansiyonunun artması üzerine yedek kulübesi de olaya dahil oldu.
Maç kadrosunda yer almayan Jayden Oosterwolde de sahaya girdi. Kısa sürede iyice büyüyen olayı durdurmak için Mourinho sahaya girdi ve oyuncuları sakinleştirdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi