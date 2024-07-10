Fenerbahçe'nin dostluk maçında kavga! Tribünden sahaya inen futbolcuyu Mourinho sakinleştirdi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2024 23:00 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 23:12 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Hajduk Split ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Hırvat ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Djiku ve Livaja arasında gerginlik yaşandı. Maç kadrosunda olmayan Osterwolde'nin sahaya girdiği olaya Teknik Direktör Mourinho müdahale etti.