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Fenerbahçe'nin En-Nesyri için Sevilla'ya ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu

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Fenerbahçe&#039;nin En-Nesyri için Sevilla&#039;ya ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Faslı forvet Youssef En-Nesyri için Sevilla ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, forvet transferinde sona geldi. Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın Faslı forveti Youssef En-Nesyri için İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin, Sevilla'ya ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu.

TARİHİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Fenerbahçe, Faslı golcü En-Nesyri için Sevilla ile 16 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki forvet, sarı-lacivertli kulübe 4 yıllığına imza atacak. Bu transfer gerçekleştiği takdirde Faslı oyuncu, Fenerbahçe tarihinin bonservisine en çok para verilen futbolcusu olacak.

Fenerbahçe'nin En-Nesyri için Sevilla'ya ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu - 1. Resim

UEFA KUPASI KAZANDI

En-Nesyri, Sevilla ile 2020 ve 2023 yıllarında UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. İspanyol ekibinde 196 resmi maça çıkan En-Nesyri 73 gol attı ve 7 asistlik performans sergiledi.

 
 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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