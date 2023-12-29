Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson geri döndü! Brezilyalı yıldız Süper Lig ekipleriyle anılmıştı

29 Aralık 2023 14:12 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 14:23

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, bir dönem Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusu Jailson'u transfer ettiğini duyurdu.

Son olarak ülkesi Brezilya Serie A ekiplerinden Palmeiras'ta oynayan orta saha oyuncusu yeniden Avrupa'ya döndü.

Kulüpten yapılan açıklamada Jailson ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

JAILSON İSPANYA'DA OYNAYACAK

Celta Vigo, 1.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Fenerbahçe kariyeri boyunca 63 resmi maça çıkan Jailson, 3 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Galatasaray ile oynanan bir maçta Belhanda'ya tokat atan Brezilyalı oyuncu uzun süre gündemde kalmıştı.