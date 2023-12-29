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    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson geri döndü! Brezilyalı yıldız Süper Lig ekipleriyle anılmıştı

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson, Avrupa'ya geri döndü. Süper Lig ekiplerinden de teklif alan Brezilyalı oyuncu kariyerine İspanya La Liga'da devam edecek.

    Fenerbahçe&#039;nin eski futbolcusu Jailson geri döndü! Brezilyalı yıldız Süper Lig ekipleriyle anılmıştı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, bir dönem Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusu Jailson'u transfer ettiğini duyurdu.

    Son olarak ülkesi Brezilya Serie A ekiplerinden Palmeiras'ta oynayan orta saha oyuncusu yeniden Avrupa'ya döndü.

    Kulüpten yapılan açıklamada Jailson ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson geri döndü! Brezilyalı yıldız Süper Lig ekipleriyle anılmıştı

    JAILSON İSPANYA'DA OYNAYACAK

    Celta Vigo, 1.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

    Fenerbahçe kariyeri boyunca 63 resmi maça çıkan Jailson, 3 gol ve 1 asistle mücadele etti.

    Galatasaray ile oynanan bir maçta Belhanda'ya tokat atan Brezilyalı oyuncu uzun süre gündemde kalmıştı.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeCelta Vigo
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jailson geri döndü! Brezilyalı yıldız Süper Lig ekipleriyle anılmıştı
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