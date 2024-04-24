Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun karnesi: Vizeler süper, finaller keder

Oyun okumada sınıfta kalan tecrübeli hoca, vizyoner anlamda da takımı yukarı taşıyamadı. Hedeflerin küçük tutulması (Konferans Ligi’nde kupaya yakınken Sivas maçını düşünmesi) otoritesini de sorgulattı ve kayıplar arka arkaya geldi.

İsmail Kartal göreve geldiğinde yarım kalan işi tamamlamak istediğini söylemişti. Evet o yarım kalan iş ilk döneminde finalde kaybedilen şampiyonluktu. Ali Koç döneminin belki de en iyi kadrosuyla üç kulvarda birden mücadele veren ve hedeflere yürüyen sarı lacivertliler kupadan elendi, ardından Konferans Ligi’nde kupaya çok yaklaşmışken kendi hatalarından veda etti ve son olarak da şampiyonluk yarışında Sivas beraberliğiyle rakip G.Saray’a çok büyük avantaj verildi.

YANLIŞ KADROLAR

Peki İsmail Kartal rekorlar kırdığı kendi deyimi ile haksız eleştirilere uğradığı bir sezonda neden bu durumları yaşadı. F.Bahçe’nin eleştirildiği noktalar neler? Aldığı puanlar, attığı goller, istatistikler İsmail Kartal’ı rekortmen yapsa da futbol sonuç odaklı. İsmail Hoca’nın yaptıkları ve yapmadıkları sarı lacivertlilere pahalıya mal oluyor... Konferans Ligi’nde Olimpiakos karşısında ilk maçta yanlıştan dönüp 3-0’dan maçı 3-2’ye getiren Kartal rövanşta da kadro tercihiyle yerden yere vuruldu.

GÜÇLÜ BİR DURUŞ YOK

Rövanşta Fred, kenara alınmasını sorguladı, Sivas maçının düşünüldüğü söylendi. Oysa takım tur atıp finale hatta kupaya doğru gidiyordu. Özellikle yabancı oyuncular, Kartal’ın oyunu okumasını ve değişikliklerini beğenmedi tavırları ile sorguladı. İsmail Hoca, hedefleri küçülttü. Güçlü bir şekilde tur, kupa ve şampiyonluk mesajı vermedi. Ki Sivas’ta “Beş maçı kazanıp şampiyon olacağız” dedi ama bu yeterli bir hesap değildi. Çünkü beş galibiyet yetmiyor, G.Saray’ın ekstra puan kaybı gerekiyor.

DAHA BİTEN BİR ŞEY YOK

Fenerbahçe’de Sivas maçı sonrası bazı oyuncular sahada çöküp kalmıştı. İsmail Kartal şimdi psikolojik olarak yıkım yaşayan oyuncularını toparlayıp Beşiktaş derbisine hazırlayacak.

KARTAL'IN SÖZLERİNE SANSÜR

Fenerbahçe Kulübü, Olimpiakos maçı sonrası resmî X hesabından İsmail Kartal’ın maç sonu açıklamalarını vermemişti. Sivas beraberliği sonrasında da Kartal’ın sözlerine yer verilmediği görüldü. Sebebi de çok fazla tepkinin gelecek olma ihtimali...

ÜSTÜ KAPALI TEKNİK MESAJ

Sivas’ta harika bir gol atan ancak skoru işaret edip “Sevinmek mümkün değil” diyen Fenerbahçeli Fred, maç sonu teknik mesajlar verdi. Brezilyalı isim “Çok düşünmemiz gerek. Neleri iyi yapmadığımızı düşünmeliyiz” diyerek bir anlamda ‘teknik’ sorgulama yaptı.