Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın için Alanyaspor'a ödeyeceği bonservis bedeli belli oldu

Transfer döneminde adı Ajax, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Oğuz Aydın'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor'a ödeyeceği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Alanyaspor'un geçtiğimiz sezon parlayan yıldızı Oğuz Aydın'ın yeni takımının neresi olacağı merak ediliyordu. Transfer sezonunun başından beri Galatasaray ve Beşiktaş dahil olmak üzere birçok takımla adı anılan genç oyuncunun yeni durağı Fenerbahçe oldu.

ALANYASPOR'UN KASASI DOLACAK

Sports Digitale'nin haberine göre; Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda 238 bin Euro karşılığında Bucaspor 1938’den transfer ettiği oyuncuyu 6 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye sattı.

BUCASPOR 1938 TRANSFERDEN PAY ALACAK

Oğuz Aydın'ın altyapsından yetiştiği Bucaspor 1938'in sözleşmede yer alan maddeye göre sonraki satıştan yüzde 15'lik payı bulunuyor. Ege temsilcisi, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferinden yaklaşık 865 bin Euro kazanacak.

YARIN SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Şu an Hollanda'da bulunan Oğuz Aydın'ın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Aydın, yarın yapılacak sağlık kontrolünün ardından kendisini 4 yıl Fenerbahçe'ye bağlayacak kontratı imzalayacak.