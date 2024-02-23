Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kolay rakipler
Düzenleyen: Levent Gültekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa'da mücadele eden tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN EN SERT RAKİBİ AJAX - OLYMPİAKOS VE UNİON SAİNT
Ajax (Hollanda)
Olympiakos (Yunanistan)
Molde (Norveç)
Sturm Graz (Avusturya)
Maccabi Haifa (İsrail)
Servette (İsviçre)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Union Saint-Gilloise (Belçika)
KURA ÇEKİMİ 23 ŞUBAT'TA
UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 23 Şubat Cuma günü saat 15.00'te yapılacak
Düzenleyen: Levent Gültekin - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi