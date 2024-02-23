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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kolay rakipler

    Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kolay rakipler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;ye UEFA Avrupa Konferans Ligi&#039;nde kolay rakipler
    Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Avrupa'da mücadele eden tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

    Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

    FENERBAHÇE'NİN EN SERT RAKİBİ AJAX - OLYMPİAKOS VE UNİON SAİNT

    Ajax (Hollanda)
    Olympiakos (Yunanistan)
    Molde (Norveç)
    Sturm Graz (Avusturya)
    Maccabi Haifa (İsrail)
    Servette (İsviçre)
    Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
    Union Saint-Gilloise (Belçika)

    KURA ÇEKİMİ 23 ŞUBAT'TA

    UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 23 Şubat Cuma günü saat 15.00'te yapılacak

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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