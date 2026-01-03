Fenerbahçe'de 2003-2008 yılları arasında forrma giyen, 2020-2021 sezonunda teknik direktör Erol Bulut'un yardımcılığını yapan, 2022-2023 sezonunda 'Teknik Menajer' olarak görev yapan Mehmet Aurelio, 3 yıl aranın ardından Fenerbahçe'ye döndü. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilya asıllı Türk futbol adamının yeni görevini açıkladı.

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio sürprizi yaşanıyor. Son olarak Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan 48 yaşındaki eski futbolcu, profesyonel futbol kariyerini noktaladıktan sonra çeşitli kademelerde çalıştığı sarı-lacivertlilere geri döndü.

TUNCAY ŞANLI SONRASI AURELIO HAMLESİ Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde 12 Kasım'da 'Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü' pozisyonunda göreve başlayan Tuncay Şanlı'nın ardından bir diğer kulüp efsanesinin de yeniden sarı-lacivertli renklerle buluşması taraftarlara büyük heyecan yaşattı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim kurulu, "Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" mesajı ile U19 Futbol Takımı'nın Teknik Sorumlusu olarak Mehmet Aurelio'nun mesai yapmasını kararlaştırdı.

"AİLEMİZE YENİDEN HOŞ GELDİN" Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, Kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

5 KUPA, DEVLER LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL Mehmet Aurelio, Fenerbahçe formasıyla 2003-2004, 2004-2005 ve 2006-2007'de Süper Lig şampiyonluğu, 2007 yılında TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken; 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan kadroda yer aldı.



GÖKHAN GÖNÜL 18 GÜNDE GİTTİ Fenerbahçe, 11 Eylül 2025 tarihinde Domenico Tedesco'nun teknik ekibinde 'yardımcı antrenör' olarak göreve başlayan Gökhan Gönül ile 29 Eylül'de yollar ayrılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Gönül'ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde rol alacağı bir formül arandığı ifade edilmişti.

