Ferdi Kadıoğlu'na İngiliz devi talip oldu! Premier Lig ekibi yakın ilgi gösteriyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'nin dev kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Milli futbolcunun, Londra'nın büyük kulüplerinden birinin daha listesine girdiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Ferdi Kadıoğlu, performansıyla sezonun öne çıkan isimlerinden birisi oldu. Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon gösterdiği performans Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig ekiplerinden teklif geldiği iddia edildi.

Son zamanlarda adı sık sık transfer dedikodularıyla gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal, Wolves ve Napoli'nin ardından bir talibi daha var.

TOTTENHAM İSTİYOR İDDİASI

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Ferdi Kadıoğlu'na yakın ilgi gösteriyor.

Haberde Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou'nun hem Udogie hem de Porro ile rekabet edecek bir futbolcu istediği belirtildi.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Tottenham'ın ise Ferdi Kadıoğlu'nu listesine aldığı belirtiliyor.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.