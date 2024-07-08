FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda A Milli Basketbol takımı Yeni Zelanda'yı yenerek üçüncü oldu

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası üçüncülük maçında Yeni Zelanda'yı 101-78 mağlup eden Türkiye, dünya üçüncüsü oldu.

Karşılaşma peş peşe basketlerle başlayan Yeni Zelanda karşısında Derin Can Üstün'ün üç sayılık basketleriyle üstünlüğü ele geçiren Türkiye 8-0'lık bir seriyle oyunun hakimiyetini ele geçirdi. 8. dakikada 10 sayılık farka (22-12) ulaşan ay-yıldızlı ekip, bitime 2 saniye kala Rrezon Elezay'ın basketiyle ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İlk bölümdeki temposunu ikinci çeyreğe de taşıyan Türkiye, savunmadaki direncini devam ettirdi. Yeni Zelanda'nın skor üretemeden döndüğü hücumları basketle değerlendirerek arayı açan kırmızı-beyazlılar, 15. dakikayı 33-21 üstünlükle geçti. Yeni Zelanda'nın farkı azaltma çabalarına kısa sürede karşılık vererek aranın kapanmasına izin vermeyen Türkiye, Yavuz Selim Kara'nın son saniyede gelen basketiyle soyunma odasına 48-33 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta 8-0'lık bir seriyle farkı azaltmaya başlayan Yeni Zelanda farkı 11 sayıya kadar düşürmeyi başarsa da son dakikalara doğru hücumda etkin hale gelen Türkiye 10-0'lık bir seri yaparak farkı 20 sayıya yükseltti (68-48). Ay-yıldızlı ekip müsabakanın bu bölümünü 73-53 galip bitirdi.

Son çeyrekte de oyun hakimiyetini sürdüren Türkiye, müsabakayı 101-78 kazanarak FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 3. oldu.

Ay-yıldızlı ekip üçüncülüğü taraftarlarla birlikte kutladı.