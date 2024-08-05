Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Filenin Sultanları yarı final için oynayacak! Çeyrek finaldeki rakip belli oldu

Filenin Sultanları yarı final için oynayacak! Çeyrek finaldeki rakip belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Filenin Sultanları yarı final için oynayacak! Çeyrek finaldeki rakip belli oldu

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finaldeki rakibi Çin ile karşılaşacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde mücadele edecek Filenin Sultanları'nın rakibi Çin oldu.

Zorlu mücadele 6 Ağustos Salı günü TSİ 10.00'da oynanacak. 

GRUPLARDA 1 YENİLGİ

Filenin Sultanları, İtalya maçıyla birlikte Paris 2024'te grup etabındaki ilk yenilgisini aldı.

Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.

Gruptaki son maçta ise İtalya'ya 3-0 kaybedildi.

Resim

Düzenleyen:  - Spor
O ilimizde petrol bulundu! TPAO raporu doğruladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, Gabriel Sara transferini duyurdu! Bonservis bedeli kulüp tarihine geçti - SporKulüp tarihinin en pahalı transferi gerçekleşti100 metre yarışında inanılmaz anlar! Noah Lyles, bindelik farkla altın madalyaya uzandı - Spor100 metre yarışında inanılmaz anlar! Lyles'ten tarihi zaferNihat Kahveci, Beşiktaş'ın yeni Talisca'sını açıkladı - SporNihat Kahveci, Beşiktaş'ın yeni Talisca'sını açıkladıBelçika Olimpiyat Komitesi duyurdu: Claire Michel klasik bayrak yarışında olamayacak - SporBelçika Olimpiyat Komitesi duyurdu: Michel yarışamayacakTrabzonspor'un acı günü! Eski kulüp başkanlarından Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti - SporTrabzonspor'un acı günü! Eski başkan hayatını kaybettiTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yeni sezon öncesi uyardı: Ne size yakışır ne bize - SporHacıosmanoğlu'ndan uyarı: Ne size yakışır ne bize
Sonraki Haber Yükleniyor...