Filenin Sultanları yarı final için oynayacak! Çeyrek finaldeki rakip belli oldu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finaldeki rakibi Çin ile karşılaşacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde mücadele edecek Filenin Sultanları'nın rakibi Çin oldu.
Zorlu mücadele 6 Ağustos Salı günü TSİ 10.00'da oynanacak.
GRUPLARDA 1 YENİLGİ
Filenin Sultanları, İtalya maçıyla birlikte Paris 2024'te grup etabındaki ilk yenilgisini aldı.
Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.
Gruptaki son maçta ise İtalya'ya 3-0 kaybedildi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor