Final oy farkıyla kaçtı! Okçuluk Erkek Milli Takımımız, bronz madalya için yarışacak
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Okçuluk Erkek Milli Takımımız, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup oldu.
Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımımız, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup oldu.
Milli takımımız, az sonra Çin ile olimpiyat üçüncülüğü maçına çıkacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor