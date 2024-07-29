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Final oy farkıyla kaçtı! Okçuluk Erkek Milli Takımımız, bronz madalya için yarışacak

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Final oy farkıyla kaçtı! Okçuluk Erkek Milli Takımımız, bronz madalya için yarışacak

Spor Haberleri

Okçuluk Erkek Milli Takımımız, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup oldu.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımımız, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup oldu.

Milli takımımız, az sonra Çin ile olimpiyat üçüncülüğü maçına çıkacak.

 

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