Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı! Efsane sürücüden 'Ramazan' vurgusu

Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton'dan Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne karşı açıklama geldi. Hamilton, 36 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "bu kutsal zamanı tehlike, kayıp ve kalp kırıklığıyla geçiren Filistin'deki tüm insanlara sevgi ve desteğimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan efsane pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşananlarla alakalı bir paylaşım yaptı. 36 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyük Britanyalı pilot, şu ifadeleri kullandı:

HEMEN ŞİMDİ ATEŞKES

"Bu kutsal zamanı tehlike, kayıp ve kalp kırıklığıyla geçiren Filistin'deki tüm insanlara sevgi ve desteğimi gönderiyorum. Bölgedeki pek çok kişi için kutsal olan bu ayda, ailelerin bir arada olabilmesi, sürekli yıkım ve şiddet tehdidinden kurtulabilmesi için kalıcı bir ateşkes ve rehinelerin iadesi çağrısında bulunmaya devam etmeliyiz. Hemen şimdi ateşkes." ifadelerini kullandı.





Hamilton ayrıca, Gazze'deki her üç çocuktan birinin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve tedavi edilmezse bunun ölümcül olabileceği bilgisini paylaştı.

EKİM AYINDA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Büyük Britanyalı pilot, ekim ayında da Gazze'deki saldırılara tepki göstermiş, "Yaşanan acı ve kayıpların boyutu gerçekten yıkıcı. Masum insanların, özellikle de çocukların kasıtlı olarak hedef alınmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bunu kabul edemeyiz." şeklinde görüş belirtmişti.