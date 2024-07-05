Fransa Portekiz'i penaltı atışlarında eleyerek yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi. 90 dakikası ve uzatma anları golsüz biten dev maçın sonucunu penaltı atışları belirledi. Joao Felix'in kaçırdığı penaltı sonrasında Fransa 5-3 kazanarak yarı finalde İspanya'nı rakibi oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, yarın karşı karşıya geldi. Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynan maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetti.

İLK YARI BİRBİRLERİNİ TEST ETTİLER

Karşılaşmanın ilk yarısında Portekiz de Fransa da birbirlerinin kalesinde çok fazla tehlike üretemedi. Net pozisyonlardan uzak denemeler yapan rakipler aradıkları golü bulmadı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında kendi sahalarında top çeviren Portekiz ve Fransa, rakip kalede etkisiz kaldı. Maçın hakemi Michael Oliver'ın düdüğü ile ekipler soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

DEV MAÇ UZATMAYA GİTTİ

Portekiz-Fransa maçının ikinci yarısında etkili olan taraf Ronaldo ve arkadaşları oldu. Rafael Leao, Bernardo Silva ve Cancelo ile etkili olan Portekiz, ikinci 45 dakikada oyuna hükmetti.

Vitinha ve Bruno Fernandes ile pozisyonlar bulan Portekiz'e cevap, Griezman ve Kylian Mbappe'den gelse de gol sesi çıkmadı.

Portekiz en büyük yıldızı Ronaldo'yu tehlikeli bölgede topla buluşturamadı.

Mücadelenin 90 dakikası golsüz sona ererek uzatmaya gitti.

YARI FİNALİST PENALTI ATIŞLARIYLA BELLİ OLDU

Penaltı atışlarında topun başına gelen ilk isim Fransa'dan Dembele oldu. Dembele'nin golüyle skor 1-0 oldu.

Portekiz adına ilk penaltı atışını da Ronaldo gole çevirdi. 1-1

Fransa penaltı atışlarında Fofana ile 2-1 öne geçti.

Portekiz Bernardo Silva ile skoru tekrar eşitledi. 2-2

Fransa'nın 3 penaltısında Kounde skoru 3-2 yaptı.

Portekiz, Joao Felix'in penaltıyı direğe nişanlamasıyla avantajı Fransa'ya verdi.

Fransa Bradley Barcola ile 4-2 öne geçti.

Mendes penaltı atışını gole çevirerek Portekiz'i ayakta tuttu. 3-4

Theo hernandez son penaltıyı gole çevirerek Fransa'yı yarı finale taşıdı. 5-3