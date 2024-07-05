İspanya Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi Almanya'yı 2-1 yenerek yarı finale çıktı

Avrupa Şampiyonası yarı final maçında ev sahibi Almanya ve İspanya karşı karşıya geldi. İki favorinin maçında 90 dakika 1-1 sona erdi. Dev maçın penaltılara gitmesine 1 dakika kala sahneye çıkan Mikel Merino, İspanya'yı 2-1 öne geçirerek yarı finale taşıdı.

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya ile Almanya Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen mücadele 90 dakikanın 1-1 sona ermesiyle uzatmalara gitti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Ev sahibi ve favorilerden Almanya ile diğer bir favori İspanya'nın kapışmasında ilk 45 dakikada gol olmadı. İki takım da birbirini zaman zaman zorlasa da kaleciler Unai Simon ve Neuer geçit verdi.

Maçın ilk 45 dakikasındaki en etkili anlardan birinde Havertz sahneye çıktı. Sağ kanattan İspanya ceza sahasına yapılan ortaya Havertz çok iyi yükseldi ve kafayı vurdu ancak kaleci Simon, sağına gelen topa uzandı ve sahip oldu.

İSPANYA ÖNE GEÇTİ ALMANYA YAKALADI

Dev maçın ikinci yarısına hızlı başlayan İspanya oldu. Sağdan Almanya ceza sahasına giren Yamal, penaltı noktasının 1-2 metre gerisindeki Olmo'ya pasını aktardı. Olmo sağ ayağıyla gelişine vurdu ve yerde giden top, Neuer'in sağından ağlarla buluştu. İspanya 1-0 önde.

Golü yemesine rağmen özellikle oyunun son 20 dakikasında kontrol tamamen Almanya'ya geçti. İspanya kalesine akınlar düzenleyen ev sahibi, aradığı golü bitime saniyeler kala buldu.

Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Maximilian Mittelstädt arka direğe orta yaptı. Hava mücadelesinde top penaltı noktası ön sağına indirildi. Topla buluşan Florian Richard Wirtz bekletmeden vuruşunu yaptı ve direğe çarpan top filelerle buluştu. 1-1

Mücadelenin kalan bölümünde gol olmadı ve maç uzatmaya gitti.

İSPANYA UZATMANIN SON DAKİKASINDA YARI FİNALE ÇIKTI

İspanya 119. dakikada Olmo'nun ortasına iyi yükselen Mikel Merino'nun golüyle 2-1 öne geçti. Kalan 1 dakikada başka gol olmadı ve İspanya ev sahibi Almanya'yı yenerek Berlin'de yarı finale yükseldi.

4 OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Almanya'da Olmo'ya faul yapan Antonio Rüdiger sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Almanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Rüdiger forma giyemeyecek.

İspanya'da İlkay Gündoğan'a faul yapan Le Normand'a sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. İspanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Le Normand forma giyemeyecek.

Almanya'da Nicol Williams'a faul yapan Robert Andrich sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Almanya'nın yarı finale yükselmesi halinde Andrich forma giyemeyecek.

100. dakika topa elle müdahalede bulunan Dani Carvajal de sarı kart yiyerek cezalı duruma düştü