Sarı lacivertli futbolcular Anderson Talisca ve Fred, Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

Müthiş bir performans sergilediklerini belirten Fred "Önemli bir galibiyet elde ettik. Kazanmak için gelmiştik ve kazandığımız için mutluyuz. Bir üst tura çıkabilmek adına önemliydi. Harika oynadığımızı ve bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"İLK 8'DEN ÇIKABİLMEK ADINA İYİ BİR SONUÇ"



Hat-trick yapan Talisca ve Avrupa Ligi'ndeki hedefleri hakkında konuşan Fred, "Talisca adına mutluyum. Bizler beraberiz. Bugün hat-trick yaptı. Herkes çok iyiydi. Önemli bir 3 puan elde ettik. İlk 8'den çıkabilmek adına iyi bir sonuçtu bu. Tabii ki ritmimizi aynı şekilde sürdürmeliyiz." ifadelerini kulllandı.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİYDİK"

Karşılaşmaya attığı 3 golle damgasını vuran Talisca ise, "Çok mutluyum. Takım olarak çok iyiydik. Saha zemini bize yardım etmedi ama çok iyi oynadık. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum. Her maç önemli. Her maç zor. Hocamızın istediklerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık. Bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

