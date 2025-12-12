Adıyaman'da bir kişi 4 çocuğunun annesi Selvi Sarı ile bacanağını öldürdü. Şüpheli cinayetin ardından sırra kadem bastı.

Acı olay Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaşandı. A.A. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple evlerinde 4 çocuk annesi eşi Selvi Sarı (35) ile bacanağı Muharrem Arslan'ı (50) tabancayla vurdu.

A.A. daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulmasıyla yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da aile katliamı: Eşini ve bacağını öldüren adam sırra kadem bastı

HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen ekipler, Selvi Sarı ile Muharrem Arslan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis ekipleri bir taraftan olay yerinde incelemelerde bulunurken bir taraftan ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

