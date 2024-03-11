Futbol dünyasından Ramazan mesajları! Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Paul Pogba, Mesut Özil...

Önceki akşam Real Madrid kariyerinde ilk golünü atan Arda Güler, Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba ve Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri ramazan ayını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

Türkiye'den ve dünyadan pek çok futbolcu ve futbol kulübü, Ramazan ayı ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Real Madrid kariyerindeki ilk golüne imzasını atan genç yıldız Arda Güler, Antonio Rüdiger ile bir paylaşım yaptı.

Doping yaptığı tespit edilen ve 4 yıl futboldan men edilen Paul Pogba, dua ederken çekilmiş bir karesini paylaştı.

Ara transfer döneminde, Galatasaray'dan Bundesliga devi Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey de paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid'den de Ramazan paylaşımları geldi. İşte o paylaşımlardan bazıları...