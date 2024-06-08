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Futbolu bırakması bekleniyordu! Efsane 1 yıl daha devam dedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Futbolu bırakması bekleniyordu! Efsane 1 yıl daha devam dedi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Leicester City, efsane futbolcusu Jamie Vardy ile sözleşme uzattı. 37 yaşındaki İngiliz oyuncu 1 yıl daha takımda kalcak.

Premier Lig'e 1 yıllık aranın ardından yükselen Leicester City, Jamie Vardy ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada Vardy'nin sözleşmesinin 2025 yılına uzatıldığı belirtildi. Vardy yeni sözleşmeye ilişkin, "Geçen sezonki istatistiklerimden dolayı çok mutluyum ve daha yapacak çok şeyimiz var. Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu her zaman söyledim. Bacaklarım 'Bitti' diyene kadar devam edeceğim. O gün bir gün gelecek ama şu an değil." açıklamasında bulundu.

Futbolu bırakması bekleniyordu! Efsane 1 yıl daha devam dedi - 1. Resim

VARDY'NİN KARİYERİ

İngiltere Championship'te geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan Jamie Vardy 18 gol ve 2 asist kaydetti. Vardy, F.A. Cup ve EFL Cup'ta toplam 2 kez ağları havalandırdı. Leicester City ile 2014/15 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, Community Shield ve F.A. Cup şampiyonlukları da yaşadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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