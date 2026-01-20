Anadolu Ajansı
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın ilk maçına çıkacak
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16 heyecanı başlıyor: Grup aşamasını lider tamamlayan Galatasaray MCT Technic, I Grubu’ndaki ilk sınavında play-in’den gelen Fransız ekibi Le Mans Sarthe Basket’i İstanbul’da konuk ederek hem avantajlı bir başlangıç hem de çeyrek final yolunda güçlü bir mesaj vermek istiyor.
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Le Mans Sarthe Basket'i ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
H Grubu'nda oynadığı maçların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Le Mans Sarthe Basket ise 3. basamakta yer alarak play-in bileti aldı.
Fransa ekibi, play-in etabında Mersinspor'a 92-65 ve 113-83'lük skorlarla 2-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.
