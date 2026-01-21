Anadolu Ajansı
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın USK Prag'ı ağırlayacak
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Avrupa Ligi’nde liderliğini pekiştirmek için parkeye çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ikinci tur E Grubu’nun 4. haftasında yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda Çekya temsilcisi USK Prag’ı konuk edecek; saat 20.00’de başlayacak mücadelede hedef galibiyet serisini sürdürmek.
Grubunda 8 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğunda yer alıyor.
Çekya temsilcisi ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, gruptaki son maçında deplasmanda İspanya'nın Spar Girona ekibini 82-68 yenmişti.
