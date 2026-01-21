Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, EuroLeague’de kötü gidişe son vermek için parkeye çıkıyor. Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi’nin 24'üncü haftasında yarın Yunan temsilcisi Olympiakos’u konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 20.30’da başlayacak mücadelede Efes, 7 maçlık mağlubiyet serisini bitirmeyi hedefliyor.

Ligde 6 galibiyet ve 17 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19'uncu sırada yer alıyor. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bir maçı eksik Olympiakos ise 14 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 7'nci sırada bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, ligin 4'üncü haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisini 82-78 yendi.

Anadolu Efes, Olympiakos mücadelesiyle Avrupa kupalarında 899'uncu kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 898 karşılaşmada 500 galibiyet, 398 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 651'inci maçını oynayacak. EuroLeague'deki 650 müsabakanın 343'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 307'sinde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

