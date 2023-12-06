Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katıyor! Bu transfer şampiyonluğu belirler, taraftarlar sevinçten çılgına dönecek

6 Aralık 2023 14:02 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 14:02

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: A Spor

Galatasaray transfer çalışmalarına hızlı başladı. Hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de liderliğe oynayan sarı-kırmızılı ekip kadroyu genişletmek için çalışmalara başladı. Gelen son dakika haberi ise taraftarları sevince boğdu. Dünyaca ünlü yıldız geliyor! Bu transfer şampiyonluğu belirler.

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Kadroyu genişletmek isteyen sarı-kırmızılı ekip hedefini belirledi. Teknik Direktör Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yönetimle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda transferler üzerine detaylı bir değerlendirme yapıldı.

ORTA SAHA VE SAVUNMA BÖLGESİNE TAKVİYE

Cimbom'da gidecek futbolcularla beraber oluşacak bütçeyle birlikte nokta atışı transferlerin yapılması bekleniyor. Galatasaray'ın ocak ayındaki temel hedefi ise savunma ve orta saha bölgesine takviye yapmak.

DÜNYA YILDIZI GELİYOR! TARAFTAR SEVİNÇTEN ÇILDIRACAK

Öte yandan yönetimin transfer için tüm maddi şartları zorladığı belirtildi. Sarı kırmızılılar, Arabistan'da top koşturan o futbolcuyu Lucas Torreira'nın yanına transfer etmeyi planlıyor.

Galatasaray, Al-Nassr forması giyen Marcelo Brozovic için harekete geçti. Sarı kırmızılılar dünyaca ünlü orta sahayı 6 aylığına kiralamayı hedefliyor. A Spor'a göre; Cimbom'un Hırvat futbolcu için tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürüldü.