Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray kesenin ağzını açtı! Rafa Silva'ya yapılan teklif ortaya çıktı

Galatasaray kesenin ağzını açtı! Rafa Silva'ya yapılan teklif ortaya çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray kesenin ağzını açtı! Rafa Silva&#039;ya yapılan teklif ortaya çıktı

Spor Haberleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Benfica'dan ayrılan Portekizli yıldızı listesinin başına ekledi. Portekiz basını, Galatasaray'ın yaptığı teklifi duyurdu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara bölgesine takviye yapmak istiyor. 

Dries Mertens'i gelecek sezon daha az kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi yıldız bir oyuncuyla güçlendirecek.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Bu doğrultuda Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'yı gündemine alan Galatasaray'ın Portekizli futbolcuyla görüşmeleri devam ediyor.

Galatasaray kesenin ağzını açtı! Rafa Silva'ya yapılan teklif ortaya çıktı - 1. Resim

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon Euro imza parası önerdiği ifade edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan 31 yaşındaki Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı! Avcılar'daki kahvehanede yaralılar varPutin'den Avrupa ülkelerine nükleer tehdit: Kendilerinde olmadığını anlamalılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz Yıldırım'dan şok sözler: Ali Koç 'Gerekirse kavga edelim' dedi - Spor"Ali Koç 'Gerekirse kavga edelim' dedi"Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a sert sözler: Başkan olursan Mourinho ile nasıl çalışacaksın? - SporAcun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a sert sözlerFenerbahçe'de seçim gerginliği! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti - SporAziz Yıldırım kongreyi terk ettiMilliler bir önceki turnuvayı unutamıyor! 2020 içimizde yara... - SporMilli yıldızlar bir önceki turnuvayı unutamıyorAziz Yıldırım rakibini korkaklıkla suçladı! "Koç lider değil başkan" - SporEzeli rakibe gönderme: Benim 6-0 hatıram varOkan Buruk boş mukaveleye imza attı! "Ne kadar kupa varsa almak istiyoruz" - SporOkan Buruk boş mukaveleye imza attı
Sonraki Haber Yükleniyor...