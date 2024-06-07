Galatasaray kesenin ağzını açtı! Rafa Silva'ya yapılan teklif ortaya çıktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Benfica'dan ayrılan Portekizli yıldızı listesinin başına ekledi. Portekiz basını, Galatasaray'ın yaptığı teklifi duyurdu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara bölgesine takviye yapmak istiyor.

Dries Mertens'i gelecek sezon daha az kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi yıldız bir oyuncuyla güçlendirecek.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Bu doğrultuda Benfica'dan ayrılan Rafa Silva'yı gündemine alan Galatasaray'ın Portekizli futbolcuyla görüşmeleri devam ediyor.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon Euro imza parası önerdiği ifade edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Benfica'da geçen sezon 52 maçta süre bulan 31 yaşındaki Rafa Silva, 22 gol attı ve 15 asist yaptı.