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Galatasaray Okan Buruk'un sözleşme detaylarını açıkladı! Şampiyon hocanın maaşı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray Okan Buruk&#039;un sözleşme detaylarını açıkladı! Şampiyon hocanın maaşı belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Okan Buruk'la imzalanan 2 yıllık yeni sözleşmenin detaylarını KAP'a bildirdi. Son 2 sezonda şampiyon olan Buruk'un maaşı ortaya çıktı

Galatasaray, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktörü Okan Buruk'un sözleşmesini uzattı. Sarı-kırmızılılar sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

OKAN BURUK'UN MAAŞI BELLİ OLDU

Galatasaray'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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