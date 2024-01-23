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    Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'da

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Galatasaray ve Trabzonspor dahil Süper Lig'de yer alan 9 takım çeşitli ihlallerden dolayı PFDK'ya sevik edildi.

    Galatasaray ve Trabzonspor PFDK&#039;da
    Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Süper Lig'in 21'inci haftası sona erdi, 22'nci haftanın karşılaşmaları başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 21. haftasındaki çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep FK ve Mondihome Kayserispor'u Disiplin Kuruluna gönderdi.

    Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ile idareci Metin Korkmaz talimatlara aykırı hareketlerinden dolayı disipline verildi.

    1. LİG'DEN 7 KULÜP SEVK EDİLDİ

    Müşavirlik, Trendyol 1. Lig'den Erzurumspor FK, Boluspor, Teksüt Bandırmaspor, Kocaelispor, Tuzlaspor, Adanaspor ve Sakaryaspor'u PFDK'ye sevk etti.

    Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, kulüp idarecisi İbrahim Kınık, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, yeşil-siyahlı kulübün idarecisi Sercan Damar, futbolcular Murat Cem Akpınar ile Hasan Kılıç, antrenör Mehmet Berk Uzunhasan ve Tuzlaspor idarecisi Muhammed Ali Kanıçok disiplin kuruluna yollandı.

    ARDA TURAN VE ERTUĞRUL SAĞLAM DA LİSTEDE YER ALDI

    Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da PFDK'ye gönderildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    PFDKTürkiye Futbol Federasyonu
    Haberler > Spor > Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'da
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