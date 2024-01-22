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    TFF 1. Lig'de eşi benzeri görüşmemiş olay! Hakemin elini sıkmadığı için kırmızı kart gördü, saha karıştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Gençlerbirliği - Sakaryaspor maçını yöneten hakem İlker Yasin Avcı, kariyerinin en ilginç kırmızı kartlarından birini gösterdi. Maç sonu futbolcuya elini uzatan Avcı, kartına başvurmak zorunda kaldı.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'e çıkma yolunda kritik bir mücadeleye çıkan Sakaryaspor, Gençlerbirliği deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle döndü.

    Konuk ekibin oyuncusu Murat Cem Akpınar, 90+8'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Hakem kararlarına tepki gösteren Akpınar, hakem İlker Yasin Avcı'ya elini uzatıp geri çekti.

    Bu karar sinirlenen hakem kırmızı kartına başvurarak Murat Cem'i oyundan attı.

    TFF 1. Lig'de eşi benzeri görüşmemiş olay! Hakemin elini sıkmadığı için kırmızı kart gördü, saha karıştı

    SEMİH ÇİFTÇİ: HAKEM ART NİYETLİYDİ

    Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Semih Çiftçi Gençlerbirliği maçının ardından hakem kararlarını sert bir tepki gösterdi.

    Hakemlerin art niyetliy olduğunu aktaran Çiftçi, "İkinci yarıda penaltı pozisyonu oldu. ‘Hocam, penaltı yok. Pozisyonu Var’da göstersinler” diyoruz. Hakem de, ‘Hayır. Sesini çıkarma. Konuşma yoksa sarı kart veririm’ diyor. Bir de bizi yan hakemler tehdit ediyor ve konuşturmuyorlar. İtiraz edene sarı kart veriyorlar. Sahada tehditvari konuşmalar var. Kendimizi ifade edemiyoruz. İkinci goldeki pozisyonda rakip oyuncu Rotman’ı güreş yapar gibi yere indiriyor. Bunu nasıl göremezler? İnanılmaz, anlayamıyoruz. Hakemlerin bu kararlarına anlam veremedik. Bu kararlardan dolayı TFF’ye ve MHK’ye sesimizi duyurmak istiyoruz. Bunlar nasıl oluyor, neye göre bu kararlar veriliyor? Bunlar açıklansın ve bize anlatsınlar. Biz de ‘eyvallah’ diyelim ve hakkımıza razı olalım. Ama bu şekilde biz susmayacağız. Gerçekten hakkımızı arayacağız." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sakaryaspor
    Haberler > Spor > TFF 1. Lig'de eşi benzeri görüşmemiş olay! Hakemin elini sıkmadığı için kırmızı kart gördü, saha karıştı
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