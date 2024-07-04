Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı! Sarı kırmızılıların formaları satışa çıktı

Galatasaray yeni sezon formalarını, kulübün resmi X hesabından yapılan video klip paylaşımıyla tanıttı. Sarı kırmızılıların 2024/25 sezonu formaları satışa da çıktı.

Galatasaray yeni formalarını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video klip ile tanıttı.

Yeni sezon formaları için Galatasaray'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "Ateşten doğdu bu efsane… Hadi, göğsünü gere gere" ifadelerine yer verildi. Video klip #AsaletinleKükre başlığı ile yayımlandı.

Yapılan tanıtım sarı kırmızılıların yeni formalarının satışa çıktığı da duyuruldu.

İşte Galatasaray'ın 2024/25 İç Saha, Deplasman ve alternatif formaları...

FORMALARDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın NIKE sponsorluğundan sonraki formalarında arma detayı dikkat çekti. Aslan'ın formalarındaki armanın nakışlı değil baskılı olması dikkat çekti.