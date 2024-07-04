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Haberler > Spor > Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı! Sarı kırmızılıların formaları satışa çıktı

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı! Sarı kırmızılıların formaları satışa çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Forma Tanıtımı, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray yeni sezon formalarını, kulübün resmi X hesabından yapılan video klip paylaşımıyla tanıttı. Sarı kırmızılıların 2024/25 sezonu formaları satışa da çıktı.

Galatasaray yeni formalarını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video klip ile tanıttı.

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı! Sarı kırmızılıların formaları satışa çıktı - 1. Resim

Yeni sezon formaları için Galatasaray'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "Ateşten doğdu bu efsane… Hadi, göğsünü gere gere" ifadelerine yer verildi. Video klip #AsaletinleKükre başlığı ile yayımlandı.

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı! Sarı kırmızılıların formaları satışa çıktı - 2. Resim

Yapılan tanıtım sarı kırmızılıların yeni formalarının satışa çıktığı da duyuruldu.

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı! Sarı kırmızılıların formaları satışa çıktı - 3. Resim

İşte Galatasaray'ın 2024/25 İç Saha, Deplasman ve alternatif formaları...

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı! Sarı kırmızılıların formaları satışa çıktı - 4. Resim

FORMALARDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın NIKE sponsorluğundan sonraki formalarında arma detayı dikkat çekti. Aslan'ın formalarındaki armanın nakışlı değil baskılı olması dikkat çekti.

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı! Sarı kırmızılıların formaları satışa çıktı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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