Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, 2026-2027 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL gider beklediklerini açıkladı. 1 Haziran 2026–31 Mayıs 2027 dönemi bütçe tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nda sunum gerçekleştirdi.

GİDER 5 MİLYAR 289 MİLYON TL

İbrahim Hatipoğlu, 1 milyar 977 milyon TL olarak bütçelenen gelirin 3 milyar 376 milyon TL, 3 milyon 509 milyon TL olarak öngörülen giderin 5 milyar 289 milyon TL olarak gerçekleştiğini söyledi.

GELİR BEKLENTİSİ 6 MİLYAR 978 MİLYON TL

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, 2026-2027 dönemi bütçesinde 4 milyar 165 milyon TL gelir, 3 milyar 803 milyon TL gider hedeflendiğini belirtti. Hatipoğlu, faiz giderleri ve kur farklarıyla diğer kalemlerin eklenmesiyle 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL gider olmasını beklendiklerini ifade etti.

Haziran 2026-Mayıs 2027 dönemi için yapılan bütçe, üyelerin oylamasına sunuldu. Bütçe, oy çokluğuyla kabul edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası