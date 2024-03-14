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Haberler > Spor > Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı sevinci yaşanıyor! Milli futbolcunun Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı sevinci yaşanıyor! Milli futbolcunun Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Abdülkerim Bardakçı sevinci yaşanıyor! Milli futbolcunun Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakçı, takımla çalışmalara başladı. Milli futbolcunun Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuşması bekleniyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte stoper bölgesindeki futbolcuların yaşadığı sakatlıklar canları sıkıyordu. Bugün yapılan antrenmanda Abdülkerim Bardakçı sevinci yaşandı.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçını kaçıran milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı bireysel çalışmalarını bitirdi. Tecrübeli oyuncu bugün yapılan takım idmanına katıldı.

Serge Aurier ve Davinson Sanchez ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 20 maça çıkan yıldız oyuncu takımına attığı 3 golle katkı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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