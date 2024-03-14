Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı sevinci yaşanıyor! Milli futbolcunun Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakçı, takımla çalışmalara başladı. Milli futbolcunun Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuşması bekleniyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte stoper bölgesindeki futbolcuların yaşadığı sakatlıklar canları sıkıyordu. Bugün yapılan antrenmanda Abdülkerim Bardakçı sevinci yaşandı.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçını kaçıran milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı bireysel çalışmalarını bitirdi. Tecrübeli oyuncu bugün yapılan takım idmanına katıldı.
Serge Aurier ve Davinson Sanchez ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 20 maça çıkan yıldız oyuncu takımına attığı 3 golle katkı sağladı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi